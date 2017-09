Mostra "Verso l'altrove" di Velio Ferretti

Si inaugura SABATO 23 SETTEMBRE ALLE ORE 17:00 presso la GALLERIA GADARTE in Via Sant'Egidio 27r Firenze, la mostra personale del pittore VELIO FERRETTI “Verso l’altrove” con la presentazione critica dello storico dell’arte Prof. FEDERICO NAPOLI.



Velio, Pistoiese di nascita (1952) e formazione, divide ora il suo tempo tra Isola d’Elba, suo “buen retiro” e la città natale. Pittore da sempre, è solo con il 2015 che ha potuto prender la pittura come attività full-time.

Il pittore nella recente produzione si è distaccato dalle forme geometriche e dai segni che lo caratterizzavano per ricercare un spazio più intimo e riflessivo che nella drammaticità dei contrasti ci “parla” di ansie e paure, aspirazioni e desideri. Così infatti il gesto liberatorio dello strappo supera i limiti e ci conduce “oltre” come una scommessa verso un “altrove” .

Gallery