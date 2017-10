La mostra Punk Renaissance di Lorenzo Bonamassa

L’organizzazione e l’allestimento è a cura degli studenti del corso di Gallery Curating Experiential Learning della FUA – Florence University of the Arts, e si sviluppa attraverso i locali del ristorante/laboratorio, interamente gestito dai ragazzi dei corsi di Cucina e di Vino di Apicius – International School of Hospitality. Le 25 opere presentate, che resteranno esposte fino al 7 Novembre, ripercorrono la lunga carriera dell’artista, e sono realizzate in tecnica mista, con la manipolazione della tela pittorica, resa tridimensionale attraverso tasche che raccolgono oggetti di recupero, e materiali plastici, che entrano a far parte della figura umana, sempre al centro dell’opera. Il carattere provocatorio di questa tecnica è da leggersi come una risposta “purificatrice” al conflitto che esiste tra il grande vuoto della propria generazione di quarantenne, illuso dalle nuove tecnologie e dai social network, che anziché unire dividono gli individui e alla sensazione di assenza, che ciascuno di noi sente, prima o poi, nella propria vita. Il suo lavoro nasce da idee che si formano durante la notte, quando lo psichiatra si sfila il camice bianco ed entra nel proprio studio d’artista, dando vita a pensieri, colori e forme, che servono ad esorcizzare i limiti umani con i quali ogni giorno è costretto ad interfacciarsi, sia come medico, che come essere umano. Per lo più autodidatta, essendo la pittura la passione che ha sempre utilizzato per sfogare le proprie sensazioni ed emozioni che derivano ogni giorno dal proprio contatto con i pazienti psichiatrici, Bonamassa è stato definito dalle critiche un punk-espressionista. Si distingue infatti a Firenze, e vive un conflitto molto interessante con il Rinascimento, che ama ma rigetta allo stesso tempo. Come artista figurativo, infatti, deve fare riferimento al Rinascimento per rappresentare al meglio la figura umana, però non sopporta il modo in cui la maggior parte dei pittori fiorentini si perdono totalmente nella sua ombra “il tesoro che il Rinascimento ha lasciato a Firenze è ben troppa cosa perché un artista contemporaneo provi soltanto a competervi”. Info: PUNK RENAISSANCE Artista: LORENZO BONAMASSA Location: Ganzo, Via dei Macci 85/r, 50122 Firenze. Tel.055-241076, email info@ganzoflorence.com Periodo: 4 ottobre – 7 novembre 2017 Inaugurazione: Mercoledì 4 OTTOBRE alle 18, in occasione di AperiART al Ganzo Ingresso libero con consumazione obbligatoria 5 € (drink + buffet)

