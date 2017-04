"Orme della memoria", la mostra sulle sparizioni in Messico

Il giorno 18 aprile alle 17:00 si inaugura la mostra "Orme della memoria" che tratta il tema delle persone che ogni anno scompaiono in Messico. Sarà presente il curatore della mostra e una madre di uno dei 43 studenti della scuola di Ayotzinapa scomparsi nello stato del Guerrero in Messico. La mostra rimane aperta orario continuato dalle 10 alle 20 dal 19 al 22 aprile compresi e prevede altri due eventi la sera del 20 aprile e del 22 aprile dalle 18 in poi.

