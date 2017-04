Mostra piante e fiori di Primavera nel Giardino dell'Orticultura

Dal 25 aprile al 1 maggio, dalle 9 alle 19 appuntamento al Giardino dell’Orticoltura di Firenze (ingressi da Via Vittorio Emanuele II, 4 e da via Bolognese 17) per la Mostra Mercato Primaverile di piante e fiori organizzate dalla Società Toscana di Orticultura.

L'ingresso è gratuito. Saranno presenti 50 tra i migliori florovivaisti toscani e non solo.