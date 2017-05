ARTour, il bello in piazza. Mercato d'artigianato artistico

La splendida cornice di Piazza Strozzi ospita la mostra mercato itinerante "ARTour-Il bello in piazza" Il fine settimana dedicato all'artigianato artistico di qualità e allo shopping, un'occasione per chi è in cerca di idee regalo originali ed oggetti espressione del saper fare e dei mestieri del territorio. La manifestazione porta in esposizione oggetti originali che spaziano dai capi di abbigliamento alle ceramiche, fino ai gioielli.