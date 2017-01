La vita prima, la mostra fotografica alle Murate

Sarà inaugurata il 9 febbraio alle ore 18.00 la mostra "La vita prima" del fotografo Emiliano Cribari: un progetto inedito nato e realizzato all’interno di una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) per porre l’attenzione su tematiche che pazienti, direttori di strutture, infermieri e personale specializzato vivono nella quotidianità.

Un racconto, quindi, condotto tramite l’indagine dei volti, attraverso i ritratti; una lettura attenta della quotidianità che svela continui bisogni, spesso celati, ma che talvolta pesano più di una malattia. I protagonisti degli scatti sono quindi i ritratti dei pazienti segnati dalla solitudine, occhi colmi di ricordi, segnati dal passato.

È così che Emiliano Cribari ha immaginato La vita prima, come un viaggio verso la conoscenza dei piccoli drammi interiori di tutti coloro che vivono la malattia e la solitudine, ma anche lo sguardo di coloro che assiduamente lavorano nel campo infermieristico e sanitario. La macchina fotografica diventa un medium non per denunciare ma per proporre una riflessione su come sia possibile migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Nel corso della mostra verranno realizzati alcuni workshop per addetti ai lavori per maggiori informazioni scrivere a comunicazione@ipasvifi.it.