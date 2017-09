La mostra fotografica di Shu Keming

La mostra presso il Centro Sino Italiano di Design di Villa Strozzi, dal 6 al 8 Ottobre, per sostenere il progetto nazionale della Cina “The Belt and Road”, è un’occasione per promuovere lo scambio artististico fra la CIna e l’Occidente, si presenta l’affascino panoramico della fotografia cinese contemporanea.

L’evento sono supportati dai personaggi sia del governo, sia dei musei nazionali, fra cui ci sono il critico d’arte, il consulente dell’museo Citta’ Proibita di Pechino, il professore Luo Qing; il consulente dell’associazione di fotografo di Shanghai, ex-direttore del dipartimento fotografico della redazione Notizie della serata di Xinmin, il signore Ying Futang; il ministro dell'agricoltura, delle foreste e delle risorse idriche della Reppublica di Macedonia, il signore Mihail Cvetkov; il presidente della Camera di Collaborazione della Repubblica Ceca, il signore Roman; il presidente del Padiglione Nazionale di Europa Centro-Orientale della Zona di Libero Scambio di Shanghai, anche l’autore delle opere della mostra, l’artista Shu Keming; Dott. Corrado Galli, CEO dell’azienda amministrativa di Centro Sino Italiano di Design, e la direzione dell’ Associazione di promozione del commercio estero di Shanghai.