L'11 ottobre 2017 alle ore 17:00, con interventi di Martha Canfield e Virginia Vezzoso, verrà inaugurata la mostra fotografica,alla presenza dell'artista Estela Peri, “Sangre de mi sangre - dalla Dittatura militare in Uruguay al dramma dei desaparecidos”.

L’esposizione, proveniente direttamente dal Museo de la Memoria di Montevideo, è una testimonianza unica del dramma che le persone comuni hanno vissuto durante la violenta Dittatura militare in Uruguay.

I protagonisti delle foto sono i volti: quelli dei desaparecidos, quelli dei loro parenti, e soprattutto quelli dei loro figli che, appena nati, furono sottratti ai loro genitori per essere dati dai militari in adozione forzata a persone vicine al regime, e ritrovati anni dopo grazie alla determinazione ed al lavoro delle loro famiglie naturali.

La mostra di Estela Peri è un documento unico che rende omaggio a tutti coloro che nel tempo hanno lottato per la loro famiglia e per un Uruguay libero e degno.

L’evento è a cura del Centro Studi Jorge Eielson di Firenze, con il patrocinio della Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi di Firenze e l’Ambasciata dell’Uruguay di Roma.



Per informazioni:

info@centroeielson.com