Mostra fotografica - "L'Isola di Formosa"

Numeroventi è lieta di presentare la sua prima esposizione fotografica firmata Davide Mandolini e Che-I Liao. "L'isola di Formosa" è un racconto, suddiviso in vari episodi, di un paese dalle mille sfaccettature. Il Taiwan si alterna infatti da grandi città iper popolate dove tutto scorre freneticamente e piccoli villaggi dove il tempo scorre lentamente, le giornate sembrano più lunghe e le tradizioni restano quelle del passato.



Questo progetto fotografico è stato realizzato nel 2016 quando Davide Mandolini è andato insieme a Che-I Liao a visitare il suo paese di origine. I due si sono scritti per la prima volta grazie ai social network e si sono poi conosciuti a Firenze nel 2015 quando Che-I Liao si è trasferito in città. Accomunati dalla stessa voglia di raccontare ciò che li circonda attraverso la fotografia hanno iniziato a collaborare. È nata così la volontà di andare a visitare il Taiwan dove hanno avuto modo di viaggiare dal nord al sud del paese. Lo scopo di Davide era quello di avere un punto di vista esterno sul paese di nascita di Che-I per confrontarsi e comprenderne meglio la sua natura. L'esposizione sarà suddivisa in macro temi che sono stati raccontati rispecchiando lo stile dei due fotografi.