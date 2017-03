"Because the Night", la mostra fotografica sui grandi concerti degli anni '70-'80

All’Istituto degli Innocenti per tutto luglio, in occasione del Musart Festival, è in programma la seconda tranche della mostra fotografica “Because the night” (prima parte).

Curata dall’agenzia New Press Photo, l’esposizione ripercorre, attraverso scatti e slide show, i grandi concerti svoltisi a Firenze e in Italia tra gli anni '70-'80.

