Mostra fotografica cinese a Villa Strozzi

Il 6 ottobre al Centro Sino Italiano di Design sede di Firenze ha aperto con successo la mostra fotografica contemporanea cinese “See the World with My Eyes” di Shu Keming. La mostra espone più di 50 opere, scelte dall'artista fra dei suoi lavori degli ultimi due anni. Le opere mostrano un'alta capacità fotografica e una estetica speciale.



