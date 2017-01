“La Divina Commedia di Venturino Venturi” visita guidata a villa Bardini

Si terrà domenica 29 gennaio (ore 15) la prima visita del 2017 promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria e dal Touring Club Italiano Firenze.

Una mostra che unisce idealmente due case della rete Associazione Nazionale Case della Memoria, la Casa di Dante a Firenze e la quella di Venturino Venturi a Loro Ciuffenna (AR).

Il nuovo anno di scoperte si aprirà dunque domenica 29 gennaio (ore 15) con la visita alla mostra “La Divina Commedia di Venturino Venturi” (fino al 26 febbraio; info: www.bardinipeyron.it) ospitata a Villa Bardini (Costa San Giorgio 2, Firenze). Un’occasione imperdibile per andare alla scoperta dell’universo dantesco attraverso l’arte di Venturino Venturi e la poesia di Mario Luzi, guidati da Lucia Fiaschi, curatrice della mostra e nipote di Venturino. In mostra, 54 opere su carta disegnate dall’artista nel 1984 destinate a comporre un’edizione della Divina Commedia, arricchite da un suggestivo percorso interattivo con installazioni multimediali che riproducono l’immaginario dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.

Come arrivare

L’ingresso a Villa Bardini è da Costa San Giorgio 2 ma è possibile accedervi anche da via dei Bardi 1 rosso passando attraverso il giardino. In auto, da piazza Francesco Ferrucci seguire il percorso viale Michelangelo, via dei Bastioni, via di Belvedere, Costa San Giorgio. Presso il Forte di Belvedere è presente un parcheggio gratuito riservato ai partecipanti agli eventi di Villa Bardini. In autobus, dalla stazione di Santa Maria Novella, si può prendere la linea 23 (fermata Lungarno Torrigiani, piazza dei Mozzi) o il bus elettrico D (fermata Torrigiani). Per chi volesse optare per una passeggiata, Villa Bardini dista circa 15 minuti a piedi dalla stazione.