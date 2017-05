Mostra didattica "Rudyard Kipling e Il libro della giungla"

"Un cuore ardito e una lingua cortese. Ti porteranno molto lontano nella giungla, piccolo uomo." Presso il Conservatorio delle Mantellate. Si tratta dell'ultima tappa di un percorso didattico iniziato ad ottobre con due giornate di formazione, alle quali hanno partecipato circa 100 insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria. Alcuni di loro hanno raccolto la sfida di proporre la lettura di Kipling nelle proprie classi e di partecipare con i lavori che ne sono seguiti - disegni, plastici, giochi da tavola, drammatizzazioni e altro - alla mostra. L'esposizione è pensata per coinvolgere i bambini nell'esperienza dell'incontro con il libro, l'autore e i suoi personaggi. Il percorso, guidato da studenti dell'Istituto Superiore "Sassetti-Peruzzi" in alternanza scuola-lavoro, propone durante la visita laboratori, giochi e brevi letture. Per la visita dei gruppi scolastici è necessaria la prenotazione, indicando il nome della scuola, la classe, il numero dei partecipanti, il giorno e l'ora prescelti.

Per prenotazioni di gruppi e informazioni telefonare allo 055/7327381 oppure scrivere a segreteria@diessefirenze.org