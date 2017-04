Mostra del Chianti di Montespertoli, la 60esima edizione. Grandi ospiti

Il 27 maggio sarà inaugurata la 60esima Mostra del Chianti. Montespertoli si prepara ad ospitare gli amanti del buon vino e non solo.

Da sessant'anni la festa è un'importante occasione per far conoscere i vini di questo territorio che vanta il primo posto tra i produttori del Chianti nel mondo. Per questo Piazza del Popolo sarà pronta ad accogliere intenditori e neofiti, affezionati e curiosi, con degustazioni, presentazioni e tentazioni, tutto all’insegna del vino

In programma degustazioni, mercatini, spettacoli di strada, musica, iniziative sportive, mostre, laboratori per bambini e raduno d'auto d'epoca.