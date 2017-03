Bill Viola, il maestro della videoarte in mostra a Palazzo Strozzi | FOTO

L'immagine in movimento del video e l'immagine immobile di un dipinto. L'antico e il moderno che si fondono per creare una contrapposizione audace, ma rispettosa. In un'epoca segnata dalla velocità le opere di Bill Viola costringono alla pazienza e all'attesa. I video in slow motion indagano l'umanità attraverso i volti, i corpi - anche nudi -, le emozioni espresse dalla mimica facciale e dalla gestualità.

Il maestro della videoarte trae ispirazione dalla vita e dalla morte, le fa dialogare, le capovolge come in "Inverted Birth" dove un uomo passa dall'oscurità alla luce, un risveglio del corpo e dell'anima in cinque fasi: dalla terra al sangue, dal latte all'acqua ed infine all'aria.

La mostra esposta a palazzo Strozzi dal 10 marzo al 23 luglio, "Bill Viola, Rinascimento elettronico", è un viaggio artistico in quanto proprio a Firenze, nel 1974, all'età di 23 anni Bill Viola iniziò un'esperienza lavorativa, e creativa, che ha influenzato tutta la sua carriera. Viola visse nella città gigliata per due anni e lavorò nella galleria-centro di produzione di Maria Gloria Bicocchi "art/tapes/22" dove fu soprannominato il "tecnico americano".

A Firenze Viola entrò in contatto con il Rinascimento. "Dopo una visita agli Uffizi sentivo fortemente che i musei erano stati creati per l'arte e non l'arte creata per i musei, come accadeva nella scena contemporanea che avevo lasciato a New York" queste le parole dell'artista che aveva scoperto le opere medievali e rinascimentali per le strade e non più solamente nei luoghi riservati alla cultura.

Ecco che si insinuò nella mente di Viola il desiderio del confronto, o meglio del dialogo tra la sua arte ed alcuni capolavori rinascimentali. Così sono nati "The Greeting" ispirato alla Visitazione del Pontorno, "Emergence" dal Cristo in pietà di Masolino da Panicale, "The Dulge" dal Diluvio Universale e recessione delle acque di Paolo Uccello, "Man searching for immortality/Woman searching for eternity" dalle pitture di Adamo e Eva di Likas Cranach. Nella mostra a Palazzo Strozzi saranno visibili tutte le opere sopra citate grazie alla collaborazione della Galleria degli Uffizi, dei musei Civici fiorenitni, del museo della Collegiata di Sant'Andrea, Propositura dei Santi Michele e Francesco di Carmignano.

FUORIMOSTRA

Oltre alla mostra all'interno di Palazzo Strozzi da non perdere anche il percorso del Fuorimostra che coinvolge Firenze (con il Grande Museo del Duomo, il Complesso di SantaMaria Novella e le Gallerie degli Uffizi), Empoli (con il Museo della Collegiata di Sant’Andrea), Arezzo (con la Galleria Ivan Bruschi) e Carmignano (con la Pieve di San Michele Arcangelo).

Grande Museo del Duomo

Opere di Bill Viola dialogano con i capolavori del Museo dell’Opera del Duomo: Acceptance (Accettazione, 2008), che riflette sullo scorrere del tempo e sul processo di trasformazione dell’interiorità umana, è esposta in relazione a una delle sculture più famose e drammatiche di Donatello, la Maddalena penitente (1455 circa). Observance (2002) – in cui un flusso ininterrotto di persone avanza solennemente sopraffatte dall’emozione, fissando in una commozione condivisa un oggetto che non si vede posto di fronte a loro – dialoga invece con la Pietà Bandini (1547- 1555), capolavoro assoluto di Michelangelo.

Complesso di Santa Maria Novella

Nell’ex Cenacolo, oggi parte del Museo di Santa Maria Novella, in prossimità della collocazione del Diluvio e recessione delle acque di Paolo Uccello già nel Chiostro Verde ed esposto a Palazzo Strozzi, è presentata l’opera di Bill Viola Tempest (Study for The Raft) (Tempesta, Studio per La zattera, 2005). Nel video un gruppo di uomini e donne proveniente da ambienti diversi viene colpito da un getto di acqua: alcuni vengono travolti, altri cercano di resistere, stringendosi nel tentativo di sopravvivere. La violenza dell’acqua, la distruzione, la sofferenza degli uomini sono temi rappresentati anche nel Diluvio di Paolo Uccello, parte di un ciclo di affreschi che impressionarono Viola durante il suo soggiorno fiorentino.

Gallerie degli Uffizi

Nel 2013 il video Self Portrait, Submerged (Autoritratto, sommerso) – esposto nella sala 43 in occasione della mostra di Palazzo Strozzi – è stato donato da Bill Viola ed è andato ad aggiungersi alla più vasta e importante collezione di autoritratti al mondo, che continua ad accrescersi grazie alle donazioni di artisti contemporanei.

Empoli

Museo della Collegiata di Sant’Andrea

Il Museo della Collegiata, fondato nel 1859, è uno dei più antichi musei ecclesiastici. Ubicato nell’antico palazzo della Propositura attiguo alla Collegiata di Sant’Andrea, conserva alcuni dei capolavori dell’arte di età compresa tra il XIII e il XVII secolo. Nel museo che accoglie abitualmente il Cristo in pietà di Masolino in prestito a Palazzo Strozzi, sarà esposta dal 6 aprile un’opera di Bill Viola. L’artista non aveva visto l’affresco staccato, ma venne toccato dalla sua immagine, incontrata sul libro di storia dell’arte, e volle quindi riprodurla in un’immagine in movimento, aggiungendo l’acqua, elemento che è uno degli elementi più tipici del linguaggio di Viola. Dal 27 luglio un ulteriore lavoro di Viola sarà presentato nella sala principale del Palazzo Pretorio, che è tra gli edifici più rappresentativi di Empoli, già sede del Comune.

Arezzo

Galleria Ivan Bruschi

Nella Galleria, adiacente alla Basilica di San Francesco, che accoglie lo straordinario ciclo di affreschi di Piero della Francesca con la Leggenda della Vera Croce, dal 6 maggio sarà esposta un’opera video di Bill Viola, celebrando il suo legame con l’arte del Rinascimento in Toscana.

Carmignano

Pieve di San Michele Arcangelo

Nella località che accoglie abitualmente la Visitazione del Pontormo, esposta a Palazzo Strozzi in dialogo con The Greeting di Bill Viola, martedì 16 maggio alle ore 21.00 si terrà una conferenza di presentazione della mostra fiorentina.