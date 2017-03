"L'arte risveglia l'anima", le opere di artisti autistici per incoraggiare l'inclusione sociale

Sabato 1 aprile alle ore 16 si inaugura al Museo di Palazzo Davanzati, uno dei cinque musei afferenti al Museo Nazionale del Bargello, la mostra L'arte risveglia l'anima, realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo che si celebra il 2 aprile.

Si tratta di una mostra itinerante a cura di Cristina Bucci, frutto di un progetto internazionale di inclusione culturale e sociale promosso dall’Associazione Autismo Firenze, Associazione Culturale L'immaginario e Associazione Amici del Museo Ermitage (Italia) con il Centro Anton’s Right Here di San Pietroburgo, in collaborazione con il Museo Nazionale del Bargello e il Museo di Palazzo Davanzati, con il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Toscana e del Comune di Fiesole.

Le opere d’arte sono proposte come “dispositivi relazionali”, strumenti in grado di mettere in contatto persone con disturbi dello spettro autistico con il resto della società facendone emergere le grandi potenzialità creative. Coloratissimi disegni, tratti essenziali che giocano con lo spazio e le forme, figure sinuose e riconoscibilissime ispirate ai capolavori della storia dell’arte, fanno parte del percorso espositivo che esplora l’estro inedito di 18 pittori e 6 ceramisti autistici provenienti da Toscana, Piemonte, Lombardia, Lazio e Marche, un’epifania dell’anima che rileva il talento degli artisti e coinvolge alcuni importanti musei italiani, che ospiteranno successivamente la mostra.

La mostra inaugura a Palazzo Davanzati con una selezione di lavori che, in collaborazione con lo stesso museo, reinterpretano alcune opere della collezione permanente dell’antica dimora fiorentina e altri masterpieces, promuovendone il valore esistenziale oltre che estetico.