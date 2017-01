L'arte del Cinquecento in mostra a Palazzo Strozzi

Dal 22 settembre 2017 al 21 gennaio 2018 Palazzo Strozzi ospita la terza parte della trilogia dedicata all'arte del Sedicesimo secolo (Bronzino nel 2010; Pontormo e Rosso Fiorentino nel 2014).

Questo percorso nell'arte della seconda metà del Cinquecento è curato da Carlo Falciani e Antonio Natali e sarà allestito nel piano nobile del palazzo.

Saranno esposti sculture, dipinti e disegni di Giorgio Vasari, Giambologna, Bartolomeo Ammanati, Pontormo, Bronzino, Andrea del Sarto, Santi di Tito. L'esposizione si pone anche come occasione per restaurare alcune importanti opere e per instaurare una collaborazione con istituzioni e luoghi del territorio fiorentino e toscano in modo tale da poter celebrare in tutta la sua grandezza un'epoca culturale di eccezionali fervore artistico e intellettuale: da ricordare la Controriforma del Concilio di Trento e la figura di Francesco I de' Medici, uno dei più grandi mecenati delle corti europee.