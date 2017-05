Mojito party al Baraka Cafè

Un appuntamento speiale al Baraka Cafe per il mese di maggio, "MOJITO PARTY"!! Una serata comletamente dedicata al drink per eccellenza, il Mojito. Ce n'e saranno per tutti i gusti: Mojito Passion, Mojito alla cannella, Mojito Jack Daniel's, Mojito alla rosa e tanti altri. Per questo appuntamento sarà allestito il nostro ricco buffet accopagnato dal nostro maglifico tagliere con affettati, formaggi, coccoli e verdure fritte dalle ore 18:30 alle 22:00 al costo di soli 8,00€. Ma la serata non finisce quì! Fino alle ore 1:00 potrai richiedere il tuo Mojito preferito e assaporare nuovi gusti!! Per INFO e prenotazione tavoli non ti riguardare!! Baraka Cafe 055431495.