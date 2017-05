Pitti, Modaprima alla Stazione Leopolda

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, alla Stazione Leopolda, Pitti Immagine presenta Modaprima 82, il salone per le collezioni ready-to-wear di abbigliamento e accessori donna e uomo, per la primavera/estate 2018 e i best-seller per l'autunno/inverno 2017/18.

Modaprima punta sull’internazionalità, con un format espositivo pensato per rilanciare la qualità della sua proposta, e sullo scouting, con una selezione di aziende tra le eccellenze del settore.



Contemporary Ready-to-wear

Riferimento per la moda pensata e prodotta per la grande distribuzione, Modaprima accende i riflettori su una selezione di circa 100 collezioni, prodotte in Italia ma dall’ampio respiro internazionale, ideali per una distribuzione globale, dinamica e in continua evoluzione.



Quality Accessories

Modaprima scommette sempre di più su tutti i tipi di accessori con una sezione dedicata a uno dei "must" della moda. Un’attenta proposta pensata per i buyer alla ricerca di nuovi input stilistici, con una selezione di aziende frutto della ricerca di Pitti Immagine.



International Appeal

Pitti Immagine spinge sull’internazionale attraverso iniziative promozionali e di comunicazione - realizzate anche in stretta sinergia con ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e l'Internazionalizzazione - puntando a intercettare un pubblico qualificato e globale di operatori del settore.