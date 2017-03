Presentazione Be Stronger: Mistilla showcase e Vitowar

La reggae band fiorentina Earth Beat Movement presenterà il terzo album in anteprima venerdì 17 marzo al Move On di Firenze, una delle più esclusive e suggestive location fiorentine, con uno showcase della cantante Mistilla. Per questa occasione non poteva mancare l'ospite d'eccezione: direttamente da Reggae Radio Station (Radio Popolare Milano), Vitowar che, nella splendida cornice di piazza Duomo, registrerà in esclusiva la serata per il suo programma radiofonico, in onda la domenica successiva. Dalle ore 19:00, entrata gratuita.