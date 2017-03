Bachar Mar-Khalife, il pianista franco-libanese a Firenze per il Middle East Now

Il festival del cinema del Medio Oriente "Middle East Now" presenta Bachar Mar-Khalifé, giovane e acclamato musicista franco-libanese e nome di punta della musica contemporanea più ricercata.

Pianista e multistrumentista eclettico, Bachar è figlio del celebre maestro di oud Marcel Khalife, e il suo è uno stile musicale unico. Con il suo ultimo album Ya Balad, ha riscosso grande successo in Francia e in Medio Oriente, fondendo brani tradizionali e composizioni originali, in cui si richiama alla sua condizione di sradicato, tra ballate coinvolgenti e ritmi frenetici.

Ha composto colonne sonore per il cinema, tra cui la rivisitazione della celebre ninna nanna libanese "Yalla Tnam Nada", cantata assieme all’attrice iraniana Golshifteh Farahani.

In collaborazione con Institut Francais Firenze, Bachar si esibirà alla serata di inaugurazione del festival (4 aprile, Cinema La Compagnia), e terrà una conversazione - performance il 5 aprile all’Istituto Francese (ore 18.30 - Piazza Borgognissanti 2 – entrata gratuita), assieme a Karim Ghattas di Liban Jazz.