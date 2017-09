Mettersi in proprio - corso gratuito

Supporto alla creazione di iniziative autonome under 30.



Il Corso ha durata di 77 ore: di cui n. 26 ore formazione/consulenza personalizzata e n. 51 di formazione/consulenza di gruppo. Il progetto ha come finalità quella di favorire l'avvio di iniziative imprenditoriali e percorsi di lavoro autonomo, tramite l'acquisizione di conoscenze teoriche ed operative utili per la creazione di una start up imprenditoriale (individuale e/o di gruppo) e per la stesura del relativo business plan, in particolare ma non solo in riferimento alle aree: ICT e Web Marketing - Scienze della Vita - Arredo e interni - Agribusiness.



Requisiti di ammissione: essere residenti in Italia. Avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Non avere in essere nessun contratto di lavoro. Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione. Avere aderito a "Garanzia Giovani". Conoscenza adeguata delle funzionalità di base del Personal Computer. Conoscenza della lingua Italiana.