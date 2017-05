Empolissima, il mercato primaverile nel centro di Empoli

"Empolissima" è un appuntamento fisso dell’inizio primavera empolese, così come la versione autunnale che si tiene a ottobre. Lungo le vie del centro saranno presenti oltre 130 banchi e inoltre i negozi rimarranno aperti trasformando il centro in una grande area pedonale a disposizione di visitatori e curiosi. I banchi saranno dedicati al cibo, con possibilità di pranzare all’aperto, moda, casalinghi, prodotti per la casa, accessori, calzature, igiene per la persona.

La fiera promozionale coinvolgerà gran parte del centro cittadino: sarà aperta fin dalla mattina da via Pievano Rolando, quindi proseguirà nel primo tratto di via Salvagnoli, poi via Tinto da Battifolle e parte di via Socco Ferrante, tutta Piazza della Vittoria, tutta Via Roma fino a Piazza Don Minzoni, con parte di via Verdi e via Ricasoli. In tutto saranno coinvolti 1,5 chilometri di mercato no stop. A questo si aggiungono i 200 negozi del ‘Giro d’Empoli’ aperti per l’intera giornata.

Prima edizione di ‘MercantIngioco’, il mercatino dei bambini. Piccoli commercianti che, in una domenica di primavera, per un giorno, vendono, barattano in un mercato vero e proprio (10-19).

Le modifiche alla viabilità dalle ore 6 alle 23.30 del 14 maggio, e fino a fine del completo spazzamento meccanico della strada:

Zona a Transito Limitato intera area

divieto di transito e divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta di tutti i veicoli

Via Giuseppe Del Papa all’intersezione con Via Ridolfi lato Via Paladini

divieto di transito per tutti i veicoli

Via del Giglio all’intersezione con Via Ridolfi lato Piazza della Vittoria

divieto di transito per tutti i veicoli

Via Pievano Rolando all'intersezione con Piazza G. Guerra

divieto di transito per tutti i veicoli

Via Tinto da Battifolle tutta

divieto di transito e divieto di sosta

Via Socco Ferrante tutta

divieto di transito e divieto di sosta

Via Salvagnoli tratto compreso tra Via Battifolle e Via Ridolfi

divieto di transito e divieto di sosta

Piazza della Vittoria tutta

divieto di transito e divieto di sosta

Via Roma tutta

divieto di transito e divieto di sosta

Piazza Don Minzoni tutta

divieto di transito e divieto di sosta

Via Ricasoli da Piazza Don Minzoni a Via Curtatone e Montanara

divieto di transito e divieto di sosta

Via Verdi da Piazza Don Minzoni a Via Mario Fabiani

divieto di transito e divieto di sosta

Via Curtatone e Montanara lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci

divieto di sosta

Via Curtatone e Montanara all'intersezione con Via Carrucci

direzione obbligatoria a destra

Via F.lli Rosselli da Piazza della Vittoria a Via Bonistalli

divieto di transito e divieto di sosta

Via Salvagnoli all'intersezione con Via Tinto Da Battifolle lato Piazza Gramsci

divieto di transito e direzione obbligatoria a destra



RASTRELLIERE

Dalle 7.00 del 12 maggio alle 23:30 del 14 maggio è fatto divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta nelle rastrelliere in:

Piazza della Vittoria tratto antistante la sede del Monte dei Paschi di Siena e dell'esercizio commerciale Casa del bambino;

Via Salvagnoli tratto antistante il negozio Giocheria;

Piazza Don Minzoni rastrelliera lato sede La Nazione