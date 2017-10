Il mercatino francese Belle Époque torna in Piazza Santissima Annunziata

Rivivere e assaporare le magiche atmosfere di Parigi alla fine ‘800, nel cuore della città di Firenze. Dal 30 ottobre al 1 novembre tutti i giorni dalle ore 10 in piazza della Santissima Annunziata torna il Mercatino Francese Belle Époque a ingresso gratuito.

Le casette in legno dai colori pastello con le scritte in stile liberty, le luci, le insegne e gli spazi dedicati a specialità gastronomiche francesi, creano un piccolo quartiere parigino in cui si respira un’atmosfera molto particolare.

Nelle vetrine dei negozi troviamo pane appena sfornato e croissant, biscotti e cioccolatini, miele e marmellate, formaggi e salumeria, spezie e vini, ostriche e champagne per le piccole e grandi occasioni e tanti prodotti freschi. Le cucine preparano specialità regionali da consumare a casa o sul posto in una piacevole atmosfera conviviale.

Al Mercatino Francese Belle Époque, quest'anno alla sua terza edizione fiorentina, non si soddisfa solo la gola, ma anche la voglia di shopping: nel villaggio sarà possibile acquistare anche saponi profumati, articoli per la tavola, prodotti tessili ed accessori per la casa e la persona. Il personale del mercatino, con indosso abiti tradizionali dell'epoca, vi accompagnerà con il sorriso in questo viaggio nel tempo per ritrovare l’atmosfera di un periodo speciale.