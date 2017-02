Mercatino del riuso e di piccolo artigianato autoprodotto

Di nuovo l'SMS di Rifredi a Firenze organizza il Mercatino del riuso: SABATO 18 FEBBRAIO 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 nei locali del circolo. I banchi sono tenuti da comuni cittadini che vendono quello che a loro non serve, ma può servire ad altri. È l'occasione di far incontrare l'interesse di chi vuol recuperare spazio in casa e qualche soldino con quelli di chi vuol qualcosa senza spendere tanto.