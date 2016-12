Successo per il mercatino di Natale in Santa Croce: 350mila visitatori

Si chiude con un grande successo la 16esima edizione del Mercato di Natale in piazza Santa Croce. Il tipico villaggio natalizio, che ospita ogni anno a Firenze oltre 50 stand dedicati ai prodotti artigianali e gastronomici provenienti da tutta Europa, si riconferma a pieno titolo tra gli appuntamenti più importanti del mese di dicembre. Nei 22 giorni di mercato, dal 30 novembre al 21 dicembre, sono stati 350mila i visitatori che si sono potuti immergere nella vera atmosfera natalizia, tra i numerosi prodotti artigianali e gastronomici presenti, gustando le specialità tipiche tedesche e i prodotti alimentari provenienti da tutta Europa.



“Il mercato di quest'anno si è chiuso con un successo di partecipazione di cittadini arrivati non solo da tutto il nostro paese ma anche dall'Europa come la Repubblica Ceca – spiega Adriano Ciolli, coordinatore nazionale ANVA Confesercenti - I visitatori hanno acquistato e giudicato in modo estremamente positivo la nuova immagine del Mercato: l'uniformità con cui è stato costruito e le casette completamente rinnovate. Sicuramente uno dei fattori del successo di questa edizione.



Anche Riccardo Roselli, responsabile nazionale mercati internazionali Confesercenti, è della stessa opinione: “Abbiamo registrato anche quest'anno un grandissimo successo. Inoltre l'obiettivo prefissato di aumentare l'artigianato all'interno del mercato, un obiettivo difficile perchè l'artigianato ha difficoltà a raggiungere i budget economici per affrontare le manifestazioni all'estero, lo abbiamo raggiunto. Anche per il prossimo anno ci impegneremo a rendere l'evento sempre più curioso e attraente, è infatti diventato un appuntamento irrinunciabile per i fiorentini e anche per molti italiani che sono venuti da fuori Firenze per visitare il nostro mercato. Siamo inoltre vicini agli operatori del Mercato di Natale di Berlino e a tutta la Germania per il tragico attentato di lunedì 19 dicembre, che abbiamo voluto ricordare proprio l'ultimo giorno del Mercato osservando 5 minuti di silenzio alla presenza del Gonfalone del Comune di Firenze listato a lutto e molte altre autorità istituzionali del Comune di Firenze e della Confesercenti. Mi auguro che l'anno prossimo di queste cose non se ne parli più, ma si parli invece di crescita, di serenità e di pace."