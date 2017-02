Dicomanociock, la fiera del cioccolato

Due giorni di dolcezza, musica ed animazione: sabato e domenica 4 e 5 marzo prossimi ci sarà nel centro storico "Dicomanociock", una festa interamente dedicata al cioccolato.

È la prima volta che Dicomano ospita questa particolare iniziativa che vedrà protagonisti assoluti i maestri cioccolatieri. Ci sarà cioccolato di grande qualità e di tante varietà: al latte, bianco, con nocciole, fondente, al peperoncino e molto altro, capolavori di bontà nati dalla passione dei maestri cioccolatieri. Insieme a loro anche il team di “Cuochi si nasce” che si cimenterà nella produzione di deliziosi dolcetti, naturalmente a base di cacao.

Il programma dei due giorni prevede sabato mattina il consueto mercato settimanale, che in occasione della manifestazione sarà rimodulato e, per tutta la domenica, in via Dante Alighieri i commercianti del Centro Commerciale Naturale organizzeranno “Lo sbaracco” una vendita straordinaria a prezzi molto vantaggiosi. Oltre a questo saranno presenti alcune bancarelle con prodotti artigianali, il tutto, naturalmente, allietato da musica ed animazione.