I mercatini del fine settimana

Etsy

Torna a Firenze Etsy il mercato di Natale organizzato da Toscana Handmade: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Bazar di Natale woman in charge

Due giornate per scoprire l'artigianato e la creatività femminile. Appuntamento da non perdere sabato 30 novembre e domenica primo dicembre all’ostello Tasso con Bazar di Natale woman in charge.

Christmas Bazaar

Torna a Firenze il Christmas Bazaar di AILO, dentro il Tepidarium del Roster nel giardino dell'Orticoltura.

Mercatino natalizio

L'attesa è finita sabato sarà inaugurato il Mercatino natalizio in piazza Santa Croce. Vin brulè, succo di mela caldo, caramelle, biscotti, dolci, ma anche wrustel e altre prelibatezze. Le bancarelle di legno più famose del periodo natalizio fiorentino vi aspettano.

Natalando

A Ginestra Fiorentina torna Natalando. Per le vie del paese ci saranno bancarelle con mokte idee regalo e prodotti tipici del territorio. Da non dimenticare anche la Casa di Babbo Natale.

Natalando è un mercatino organizzato dal Centro Commerciale Naturale “In Centro alla Ginestra” che riunisce i commercianti della frazione toscana. Il mercatino natalizio resterà aperto al pubblico dalle 09:00 alle 19:00.

Natale della Piana

A Badia a Settimo, frazione di Scandicci, domenica 1 dicembre si terrà la sesta edizione di Natale della Piana. Dalla mattina alla sera molti eventi a tema natalizio animeranno il piccolo borgo. Ci saranno un mercatino itinerante con antiquariato e buon cibo, e una serie di eventi incentrati sulle festività natalizie, molti dedicati ai più piccoli.