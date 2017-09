Campionato dei Match di Improvvisazione Teatrale, tutti i venerdì appuntamento con la comicità

Lega Improvvisazione Firenze, in collaborazione con ATTOUNO, è orgogliosa di presentarvi il campionato di Match di Improvvisazione Teatrale - lega amatori 2017, che si terrà tutti i venerdì dal 29 settembre al 15 dicembre presso l’Auditorium Coverciano in via Salvi Cristiani 1A alle ore 21.15.

Assaporare il brivido della recitazione senza canovaccio, per assistere ad uno spettacolo unico e irripetibile, poiché non sarà mai uguale ad un altro. Questa l’essenza dei match d’improvvisazione teatrale, un format in cui gli attori, privi di copione e senza personaggi precostituiti, sono chiamati a stimolare la loro fantasia e abilità narrativa, stupendo il pubblico con uno show adrenalinico e all’insegna della comicità.

Un giudice inflessibile, due squadre di colore diverso ma che giocano insieme, cercando sempre di dare vita a gag esilaranti che saranno votate dal pubblico in sala, si sfideranno ogni venerdì fino al 15 dicembre presso l’Auditorium Coverciano.

Nel primo match, che si terrà venerdì 29 settembre, alle ore 21.15 nella patinoire di Coverciano si affronteranno 4 nuove agguerritissime squadre: i Gialli, campioni in carica, sfideranno i Verdi e a seguire scenderanno in campo la squadra dei Blu contro quella dei Bianchi.

Per festeggiare l'inizio del campionato #AMAtori2017 il biglietto della prima serata sarà ridotto per tutto il pubblico a un costo di 7€. Consigliata la prenotazione via WhatsApp al numero 392 6640751 oppure via mail all’indirizzo prenotazioni@legaimprovvisazionefirenze.it