Masterclass di canto con Silvia Mezzanotte

Silvia Mezzanotte, reduce dal successo di 'Tale e Quale Show' che l'ha vista laurearsi campionessa a pieni voti lo scorso novembre su Raiuno con Carlo Conti, sarà docente nell'ambito di una masterclass di tecnica vocale presso l'Accademia "MEDIALAB" di Firenze in Via Don Giulio Facibeni 3/c (zona Careggi) domenica 26 febbraio dalle ore 11,00 alle 19,00. "La dimensione accademica rappresenta l'altro lato della medaglia del mio percorso artistico, - dice Silvia Mezzanotte - e sono felice di poterlo condividere mettendo a disposizione dei giovani allievi fiorentini le mie conoscenze. I miei master sono incontri collettivi durante i quali si approfondiscono temi come tecnica, postura, staging, interpretazione e molto altro in un continuo passaggio di esperienze e di emozioni, e sono molto contenta di essere per la prima volta ospite dell'Accademia "MediaLab" insieme ad Alessandro Bentivoglio, che ringrazio di avermi confermata nuovamente nel suo percorso di formazione dedicato ai giovani talenti ", conclude l'artista. Per informazioni e per partecipare al seminario di canto e tecnica vocale con la storica voce dei Matia Bazar, è disponibile l'infoline 347 5841853, e il sito www.medialabfirenze.it.