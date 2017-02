Martedì grasso in discoteca: festa di carnevale allo Space

Martedì Grasso alla storica e centralissima discoteca Space, situata a Firenze in Via Palazzuolo 37, di fianco alla stazione centrale di Santa Maria Novella. La mitica festa di Carnevale di Firenze è allo Space, in collaborazione con il mitico marchio universitario della serata "Caramello"! Mascherarsi non sarà obbligatorio, ma sarà comunque molto gradito. Premiazione delle maschere più belle!!!



Prezzi in lista: Ingresso in LISTA FIRENZE FARE dalle ore 23.30 alle 00.30: - 1€ per gli studenti universitari, e per chiunque è in maschera (anche se non universitario) - Palco vip e privè fumatori con tavoli riservati, a partire da 20€ a persona (da convertire in consumazioni, o bottiglie di champagne o di superalcolici. Contattateci per preventivi dettagliati). (Costo delle consumazioni facoltative all'interno del locale: 8€) Descrizione del locale: Lo Space Club è un bellissimo locale, appena rinnovato, dislocato su due livelli, ognuno con la sua pista da ballo. Al piano terra zona pub, karaoke, american bar e dj set (che aprirà già dalle ore 22.00); al piano superiore discoteca con la più grande dance floor dei locali fiorentini, adornata da un esclusivo privè fumatori ed un palco tavoli d'eccezione sopraelevato (apertura piano superiore dalle ore 23.30). Per prenotazioni: 329.3627079 (sempre) 055.664541 (Lunedì - Venerdì 0re 11 - 19)