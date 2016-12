Marracash e Guè Pequeno in concerto a Firenze con il tour "Santeria"

Marracash e Guè Pequeno dal 27 gennaio 2017 - per la prima volta - saranno insieme in un tour che prende il nome da “Santeria”, l’album pubblicato lo scorso 24 giugno da Universal Music Italia che ha coniugato risultati di critica e di pubblico rendendolo una pietra miliare del rap contemporaneo.

Un album e un tour che cristallizzano, dopo 15 anni di carriera, i momenti più alti della carriera dei due rapper.

SANTERIA LIVE TOUR declinerà dal vivo i contenuti e la forza espressiva dell’album, con una scenografia e una produzione curata da Armando Mesìas, il colombiano che ha curato la realizzazione di tutte le loro grafiche che ne rappresenterà il percorso, riassumendone la vita in un racconto cinematografico per visual.

La setlist sarà incentrata sui brani dell’album ma non mancheranno momenti dove proporranno brani dalle loro diverse e singole produzioni.

