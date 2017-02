Marketing emozionale. Lezione pratica con Confcommercio Toscana

Fiducia ed empatia sono alla base del commercio. Le emozioni positive influenzano il rapporto tra le persone, mettono a proprio agio, creano disponibilità e benessere. Come provarle? Come riprodurle nella vita di tutti i giorni e nel nostro lavoro? Terziario Donna Confcommercio Toscana invita alla lezione/spettacolo dello psicologo-performer Terenzio Traisci. Il 16 febbraio 2017 alle 21 a Firenze! Un evento che si prefigge di insegnare "l'economia del benessere" attraverso la comicità e la simpatia. L'iniziativa è gratuita, per registrarsi http://bit.ly/2jqS2CE Info dettagliate su https://www.facebook.com/events/1901240220162627/