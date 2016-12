Mario Biondi in concerto a Firenze

A partire da marzo 2017 Mario Biondi sarà in concerto nei teatri di tutta Italia con il Best Of Soul - Tour, la tournée che segue l'uscita della raccolta "Best Of Soul", con cui l'artista festeggia i dieci anni dal celebre disco d'esordio "Handful of Soul".

Le date: il 6 marzo al Teatro Carlo Felice di Genova, il 7 marzo al Teatro Verdi di Montecatini (Pistoia), l'8 e il 9 marzo al Teatro Degli Arcimboldi di Milano, l'11 marzo al Teatro Ponchielli di Cremona, il 13 marzo all'Europauditorium di Bologna, il 14 marzo all'Auditorium Del Lingotto di Torino, il 16 marzo all'Obihall di Firenze, il 17 marzo al Teatro Di Varese a Varese, il 19 marzo al Nuovo G. Da Udine ad Udine, il 20 marzo al Teatro Rossetti di Trieste, il 22 marzo al Teatro Regio di Parma, il 24 marzo al Teatro Pala Banco di Brescia, il 25 marzo al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia), il 28 marzo all'Auditorium Santa Chiara di Trento, il 30 marzo al Gran Teatro Geox di Padova, il 31 marzo al Teatro Creberg di Bergamo, il 18 aprile al Teatro Metropolitan di Catania, il 20 aprile al Teatro Team di Bari, il 22 aprile al Teatro Augusteo di Napoli e il 24 aprile al Parco Della Musica di Roma.

Il Best Of Soul - Tour è prodotto e organizzato da F&P Group. I biglietti sono acquistabili su TicketOne, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per informazioni ).