Manifestazione turbolenta, i partecipanti cercano di entrare in prefettura / VIDEO

Continua la protesta dopo il tragico episodio del rogo all'Osmannoro dove ha perso la vita un cittadino somalo di 44 anni.

Sabato mattina alle 9.30, sotto la prefettura in via Cavour, si sono riuniti migranti e manifestanti del Movimento lotta per la Casa.

La situazione si è fatta tesa quando i partecipanti alla manifestazione hanno cercato di entrare nella prefettura chiedendo di partecipare al tavolo indetto per trovare una soluzione definitiva per accogliere i circa cento profughi rimasti coinvolti nel rogo e che adesso sono alloggiati nel palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino.

La polizia schierata per bloccare i manifestanti prima li ha allontanati con alcuni spintoni e poi con l'uso dei manganelli. Una persona è rimasta ferita.

