Mammamiabella al Teatro Lumière

Teatro Lumière presenta la brillante commedia musicale Mammamiabella! Venerdì 24 - Sabato 25 Febbraio ore 20:45, Regia Elena Sofia Ricci Da un'idea originale di Valentina Olla Scritto da Sabrina Pellegrino Musiche Stefano Mainetti Con Valentina Olla, Federico Perrotta, Sabrina Pellegrino E tre musicisti dal vivo Marco Cascone (fisarmonica), Vincenzo Meloccaro (fiati), Gino Bianchi (percussioni) Valentina, una comune trentasettenne in carriera fashion - addicted, è impegnata a far spazio nel suo armadio per la nuova vita che arriva. Il fondo della cabina armadio si apre e di volta in volta lascia entrare i personaggi con i quali la futura neo mamma si confronta nel meraviglioso, sconvolgente, "apocalittico" periodo di metamorfosi che è la gravidanza. Ecco quindi avvicendarsi in questa storia di nove mesi a suon di musica e parole i genitori di lei, la suocera, l'amico gay, la migliore amica, i ginecologi, e tanti altri improbabili quanto amorevoli dispensatori di consigli in una materia nella quale è impossibile laurearsi, perché si dice che quando nasce un bambino nasce anche una mamma! E il papà? Ecco appunto, il papà in questi nove mesi si ritrova a dover soddisfare le improbabili voglie e intemperanze di una specie di otaria spiaggiata! Tacchi a spillo e t-shirt alla moda verranno messi da parte per far spazio a body, pannolini e soprattutto ansie, paure, preghiere, e aspettative, di lei e di lui facendo trapelare un improbabile manuale d'amore per la nuova vita. Prezzo: € 15, ridotti 13 (riduzioni soci Coop, NoiAssociazione, under 18, over 65); Per info e prenotazioni prenotazioni@teatrolumiere.it oppure telefonare al botteghino dalle 17:00 alle 19:00 il lunedì, mercoledì e venerdì. Direzione Teatro Paola Tanda Contatti dell'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1838043776449858/ Sito web: http://www.teatrolumiere.it/