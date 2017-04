1 maggio con la "Magnalonga": camminate nel verde e degustazioni di prodotti tipici

Appuntamento il 1 maggio a Dicomano con la “Magnalonga”, che giunge quest'anno alla 26esima edizione. E si sdoppia. Alla Magnalonga, di 11 e 21 Km, si affianca la Magnacorta.



Una golosa passeggiata nel verde Mugello, in compagnia di pane, vino, formaggio, salame, finocchiona... e i Maggiaioli. Sarà una passeggiata nei boschi, allietata da assaggi di prodotti enogastronomici di esclusiva produzione locale, con partenza da Dicomano, al circolo Mcl dalle 9,30 alle 10,30.

L'itinerario medio è di circa 11 km: si uscirà dal paese da via Dante Alighieri (piazza Buonamici) per risalire fino a Santa Maria al Lago (altitudine circa 400 m s.l.m.) e proseguire per Bovana, da cui si scenderà per tornare a Dicomano. L'itinerario più impegnativo è lungo circa 21 km: partendo sempre da via Dante Alighieri, si uscirà dal paese per risalire sino a Santa Maria al Lago (altitudine circa 400 metri s.l.m.) proseguendo per Macere, Fusinana con dolci saliscendi fino a Casa Romana, podere Monte (altitudine circa 550 m.s.l.) Croce di Pratale per Bovana da cui si scenderà per arrivare a Dicomano. Come nelle edizioni precedenti, sui percorsi saranno dislocati alcuni posti tappa dove saranno allestiti dei punti di ristoro con assaggi di prodotti del Mugello e della Val di Sieve, accompagnati da vini del Chianti Rufina e Pomino.

La “Magnacorta” invece prende avvio alle 11, sempre dal circolo Mcl, snodandosi per il centro storico con assaggi e degustazioni di prodotti tipici. E per concludere pranzo-merenda per tutti al circolo Mcl. Nel pomeriggio è previsto un “Mercatino della terra”, con prodotti delle aziende agricole del territorio.

Come consuetudine, i proventi delle iniziative andranno a finanziare una serie di attività benefiche sia a livello locale che a livello internazionale.

Per partecipare è necessario prenotarsi. Per info: Banchi Giuseppe cell. 3270560310 oppure 055-8449990; Megli Franco cell. 3459923146 oppure 3357268962 oppure 055-8448053 oppure fmegli@gmail.com; Utili Franco cell. 3382556304 oppure 055-8448155 oppure futili38@gmail.com