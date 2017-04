Tujamo allo Space Club

► Lunedì 24 Aprile 2017 Stagione Invernale 2016 - 2017 SpaceClub Firenze in collaborazione con il sabato Heroes Firenze !!!! In esclusiva italiana, un evento UNICO in Toscana !!!! INTERNATIONAL GUEST STAR DJ & PRODUCER ★★★★★ TUJAMO ★★★★★ ► ► DJ & Producer di fama internazionale, Tujamo scopre la passione per la musica in età adolescenziale nella sua terra nativa, la Germania. L'escalation per il successo passa prima dai club di casa, per poi espandersi a macchia d'olio in tutto il mondo grazie alle sue produzioni e alla creazione del suo stile musicale inconfondibile davvero unico; spesso imitato. Molti i paesi che vedono protagonista Tujamo in consolle, tra cui l'Australia, passando per le città europee, insieme ad un tour in Sud America, compreso il club n.1 al mondo Green Valley in Brasile. Degne di nota le gigs in Asia e in America del nord, una tra le più prestigiose avviene durante il suo "Around The World Tour" nel 2014 al Wynn Resort. Tra le produzioni spiccano le collaborazioni con Diplo, Skrillex e i volti noti della scena internazionale pop senza dimenticare il grande successo avuto dal disco "WHO" supportato da djs del calibro di Avicii, Steve Aoki, David Guetta, Tiesto e Fedde le Grand. Il brano ha fatto il giro di tutte le radio del mondo compreso BBC Radio 1 e Siriu XM. Tutti questi risultati sorprendenti e il duro lavoro hanno portato Tujamo a siglare nuovi successi come "nova", "boneless" e nuove collaborazioni tra cui quella con Steve Aoki e Chris Lake. Il tour di Tujamo senza sosta colleziona nuove date da tutto esaurito in Corea e Giappone, senza farsi mancare eventi importanti come il TomorrowWorld Atlanta. Un susseguire di eventi che portano il giovane dj tedesco in giro per il mondo nei MainStage più importanti della scena musicale come una vera e propria star. Senza dubbio Tujamo è l'attore principale della scena edm, spaccando di netto la scena con il suo sound eccezionale e di carattere destinato ad esplodere sempre di più. MAIN ROOM ► Super Guest Djs: TUJAMO ► Resident Djs: Giacomo Miranda DJ ► Resident Djs: Campox ► Voice: Lourence Ingresso in lista • Uomo ► 18€ con drink • Donna ► 16€ con drink Ingresso intero • Uomo e Donna ► 20€ con drink ► La Direzione si riserva il diritto d'ingresso ✘ Info & Reservations ✆ 055.664541 - 329.3627079 SPACE CLUB Via Palazzuolo, 37 Firenze a 5 minuti a piedi dalla stazione centrale SMN