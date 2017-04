Ludicomix Bricks & Kids a Empoli - 14a edizione

Ludicomix Brick & Kids è il week-end empolese più divertente e colorato che si possa immaginare. Due giorni intensi di esposizioni, mostre, contest, gare, cosplay, mercatini di fumetti & gadget, attività di gioco, fantasia e infinita creatività. Ludicomix Bricks & Kids, alla sua 14a edizione, è una grande manifestazione ludica divenuta appuntamento immancabile nell'agenda degli appassionati, piccoli e grandi, toscani e non solo. Organizzatore della manifestazione l'Associazione Culturale Ludicomix insieme a ItLUG - Italian LEGO User Group. Ludicomix Bricks & Kids nel format attuale nasce dalla fusione di Ludicomix e Mattoncini a Palazzo, le due manifestazioni ludiche più importanti di Empoli. L'evento gode del patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli e si svolge in varie aree del centro cittadino di Empoli. I padiglioni espositivi saranno collocati in Piazza Gramsci e al Palazzo delle Esposizioni; a questi farà da raccordo il nuovo "Fantasy Park" allestito nella grande area verde del Parco Mariambini. Date: 22-23 Aprile. Orario: 9:30 / 19:30 Queste le aree tematiche nel dettaglio: Piazza Gramsci (LEGO, Fumetti, Gadget, Vintage) Palazzo delle Esposizioni (Gioco, Videogioco, Cosplay e Area Artisti) Parco Mariambini - Fantasy Park (area Kids, Associazioni, Artigianato Fantasy, Gioco ed eventi dal Vivo)