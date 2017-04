Insieme per Amatrice, Luca Lastilla in concerto al Teatro delle Arti

Nuovo concerto di Luca Lastilla con la sua band ed in collaborazione con Nucleo Operativo Protezione Civile; pensato per sostenere una causa molto importante. Oltre alla musica e al grado di celebrità, sostenere un artista che da sempre cerca di aiutare chi ha più bisogno merita attenzione ! L'intero ricavato delle donazioni sarà destinato ad Amatrice 2.0 una associazione di ragazzi che non hanno voluto arrendersi al dramma che hanno vissuto e che si sono rimboccati le maniche!Ma hanno bisogno di aiuto...i riflettori si stanno spegnendo ma il lavoro da fare è ancora molto! Dal suo esordio musicale, Luca ha già tracciato una storia di soddisfazioni e solidarietà. Con la musica, infatti, si è fatto promotore di eventi a scopo benefico e grazie ad essa, sono stati raccolti i fondi necessari per realizzare importanti progetti. Stile e determinazione gli hanno permesso di vincere sempre le sfide intraprese ma si ha come l'impressione che la sua vittoria più grande sia nella sua stessa musica, pervasa da un atteggiamento rispettoso e sereno. SPECIAL GUESTS: Camilla Pratesi Alice Mascritti PARTNERS UFFICIALI : Gioielleria Taccetti Otello Sarti PARRUCCHIERE UNISEX (LASTA A SIGNA )