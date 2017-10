Louis Garrel a Firenze per presentare "Il mio Godard"

Il regista Premio Oscar Michel Hazanavicius e l'attore Louis Garrel saranno a Firenze il 19 ottobre per inaugurare la storica manifestazione France Odeon, il festival dedicato al cinema francese che si svolgerà presso La Compagnia in via Cavour. Per l'occasione verrà proiettato in anteprima il film "Il mio Godard", dove Garrel interpreta il ruolo dl celebre regista francese.

Presentato in Concorso a Cannes, "Il mio Godard" arriverà nelle sale italiane il 31 ottobre, distribuito da Cinema di Valerio De Paolis. Un ritratto affettuoso e ironico di una delle figure più importanti del cinema francese e mondiale, quella di Jean-Luc Godard, vista attraverso gli occhi dell'allora giovanissima moglie Anne Wiazemsky, interpretata dall’attrice da Stacy Martin.

Diretto e sceneggiato da Michel Hazanavicius, "Il mio Godard" si basa sull'autobiografia di Anne Wiazemsky (Un an après) per raccontare la storia d'amore tra il regista francese Jean-Luc Godard e l'allora diciassette attrice Wiazemsky sul set di La cinese a Parigi nel 1967. Nonostante i vent'anni di differenza, i due si sposano ma l'accoglienza riservata al film da parte della stampa e del pubblico non lascia indifferente il regista, che vedrà le sue scelte e le sue convinzioni andare inevitabilmente in crisi.