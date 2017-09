Quattro giorni di spettacoli e stage per il decennale di Areamista

Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre Areamista festeggerà il suo decimo anno di attività proponendo una quattro giorni di spettacoli e stage, rivolti agli amanti dell’improvvisazione, ma non solo, al Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci.

Il calendario prevede una serata inaugurale, ore 21, con Improvisti, una versione estesa del format storico, nato proprio insieme all’associazione, che vedrà dodici attori improvvisare in scena.

Sabato 30 settembre, ore 21:30, andrà in scena Sushi, uno spettacolo che vanta cinque anni di repliche sold out, pensato per un’improvvisazione completamente libera da schemi. Il decennale si chiuderà domenica 1° ottobre, ore 21, con Impro Performance, un format nato in Canada (patria dell’improvvisazione) dalla mente del regista Jean-Philippe Pearson, ora attivo tra il Québec e Firenze.

Ciliegina sulla torta è la presenza, venerdì 29 settembre, ore 21:30, del comico Lorenzo Baglioni col suo spettacolo Selfie, grande amico di Areamista e co-conduttore, con Gregory Eve, del programma radiofonico Le chiacchiere. Data l’espressa volontà di Areamista di festeggiare, si è deciso di aprire al maggior numero possibile di amici e sostenitori grazie a prezzi assolutamente popolari (il costo dei biglietti nelle 4 serate varia dai 6 ai 10 euro).

La Compagnia di Improvvisazione Areamista nasce nel dicembre del 2006, e inizia la sua attività artistica nella stagione 2007-2008. Nata dall’incontro di tre “improvvisattori” Alberto Ceville, Gregory Eve e Claudia Bonacchi, formatisi nell’ambito dei Match d’Improvvisazione Teatrale, Areamista è oggi attiva con rassegne di spettacoli e corsi di improvvisazione a Firenze, Arezzo e Livorno, e i suoi attori (un gruppo in continua espansione) vengono chiamati a improvvisare in tutta Italia.