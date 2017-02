11 febbraio 2017 ore 21:00 al Cafè 19.26 Live music "Noche cubana" con i Cubania Y Tradicion Musica cubana a 360° con i Cubania y tradicion ! Yorka Rios, voce, Marco Marsicano, piano, e Franco Carradori, basso, suonano con sapienza, passione ed energia in modo da far percepire a chi l'ascolta tutte le sfumature della loro musica.. Il risultato e' una melodia davvero unica, autentica e con un sound originale, tutto da ballare! Sulle loro note, prende vita un spettacolo latino esplosivo e incontenibile, in grado di coinvolgere il pubblico più esigente tutto accompagnato dal nostro menù del Bistrot e dai nostri cocktail rinomati! Bistrot Cafè 19.26 - Via Giovan Battista Niccolini 30R, 50121 Firenze, 0552346296 info@cafe1926firenze.com, www.cafe1926firenze.com