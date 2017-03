"Lions in piazza", visite gratuite e il concerto per il Capodanno fiorentino

Torna l'appuntamento con la prevensione. Tornano le giornate gratuite di "Lions in piazza", aperto a tutta la cittadinanza, in programma sabato 25 dalle 10 alle 18, negli spazi della nella biblioteca di via Canova e domenica 9 aprile, nel Giardino delle medaglie d'oro di via Baracca.

Medici e specialisti di vari settori offriranno ai partecipanti visite ed esami di screening per molte delle più comuni patologie, ad esempio ecografie a tiroide, addome e collo, screening nefrologico, diabete, sclerodermia con capillaroscopio, controllo dell'udito, epatologia, bioterapia nutrizionale, elettrocardiogramma, glaucoma, visite ginecologiche con pap test, test dell'apparato respiratorio, ecodoppler carotideo.

Appuntamento solo la mattina con visite senologiche, indagini sul melanoma e colloqui con i medici dell'ospedale Meyer sul tema delle patologie infettive pediatriche.

Per partecipare basterà andare in via Canova sabato e rivolgersi agli appositi banchi dell'accettazione.

Lions sempre per sabato 25 marzo ha in programma il "Concerto del Capodanno fiorentino", un evento di raccolta fondi dedicato ai giovani particolarmente meritevoli della Scuola di musica di Fiesole, in programma a partire dalle 20 nella chiesa dei Santi Michele e Gaetano di piazza Antinori. Il sindaco Dario Nardella offrirà un saluto musicale eseguito al violino.

L'evento è organizzato dai Lions Club Firenze Ponte Vecchio, Firenze, Arnolfo di Cambio, Cosimo de' Medici, Fiesole e Firenze Stibbert, in collaborazione con il sovrintendente della Scuola di musica di Fiesole Lorenzo Cinatti.