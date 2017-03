"Linfa Nuova" rassegna di arte contemporanea alla Galleria Gadarte

L'associazione culturale GADARTE (via S.Egidio 27r) presenta la rassegna di arte contemporanea "Linfa Nuova". La mostra, allestita presso i locali della sede nel centro storico di Firenze, resterà aperta dal 31 marzo al 13 aprile 2017 e intende offrire una panoramica a 360 gradi sui linguaggi dell'arte contemporanea. Le opere esposte sono state selezionate dalla curatrice Irene Grifoni tra i lavori di sedici artisti emergenti, in gran parte under 35, e compongono una nutrita rappresentanza di tecniche e stili differenti. "Linfa Nuova" inaugurerà il 1° aprile alle ore 17.00 con un vernissage in compagnia dello storico dell'arte Federico Napoli e sarà visitabile dal martedì al sabato dalle ore 16 alle 19. L'ingresso è gratuito. GLI ARTISTI Espongono gli artisti Majid Bita, Farnaz Dehghani, Velio Ferretti, Gigi Galli, Fabrizio Giusti, Arianna Grifoni, Edina Gulyas, Fosco Marigo, Mehrdad Jafari, Peppe Lutras Pizzimenti, Alice Quaggiato, Sara Sottili, Amirah Suboh, Gabriela Szuba, Lisa Tinucci e Alice Vigni.

