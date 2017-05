La rivoluzione disarmista di Carlo Cassola

Il 2017 è il centenario della nascita, a Roma, di Carlo Cassola, morto nel 1987 a Montecarlo di Lucca, in Toscana. Cassola è un importante scrittore italiano che ha vinto, per i suoi romanzi, i principali premi letterari del nostro paese. Di uno di questi, La ragazza di Bube, (premio Strega 1960), tutti hanno ammirato il film interpretato da Claudia Cardinale.

Meno conosciuto, ma non meno importante, è il Cassola impegnato per la pace che ha dato vita anche ad un movimento: "La Lega per il Disarmo Unilaterale" (LDU), del quale hanno fatto parte "nonviolenti", come Piero Pinna, "cattolici", come Padre Ernesto Balducci, ed "anarchici" come Ugo Mazzucchelli. Per questa Lega Cassola ha scritto uno dei suoi ultimi lavori, quasi il suo testamento spirituale, La Rivoluzione disarmista, (Rizzoli, 1983), che verrà presentato nell'incontro. In copertina di questo libro c'è una foto ripresa durante una importante iniziativa, la Marcia Catania-Comiso, contro l'impianto di missili in questo paese della Sicilia. Questi erano missili di primo colpo, di attacco e non di difesa, e perciò contrari all'Art.11 della nostra Costituzione.

Questa iniziativa ha contribuito, con altre a livello mondiale, a trasformare la base dei missili in aeroporto civile. Gli aderenti attuali di questa Lega, sotto la sigla di "disarmisti esigenti", stanno attualmente lavorando intensamente, all'interno della campagna ICAN (International Campaign Against Nuclear) per far mettere al bando dalle Nazioni Unite tutte le armi nucleari. Il libro verrà presentato, il 15 maggio, all'interno delle iniziative fiorentine contro il razzismo e per la pace, da Alberto L'Abate, che ne ha scritto una recensione-aggiornamento - stampata a Bologna come libretto - che viene allegata alle copie del libro, e da Silvano Tartarini, che di Cassola è stato collaboratore - ed ha anche scritto un libro sulla sua letteratura - che presenterà anche un altro libro di Cassola: "Il Romanzo moderno" che raccoglie scritti di Cassola come critico letterario di importanti scrittori italiani e stranieri. Copie dei due libri di Cassola, donateci da Pola, la vedova dello scrittore, saranno messi in vendita - ad un prezzo a portata di tutte le borse - per raccogliere fondi per attività nonviolente nel nostro paese, ed in particolare per organizzare, a Comiso, un "Centro di Document/Azione e Form/Azione alla Nonviolenza ed allo Sviluppo Eco-sostenibile" in un terreno ed una casa, proprio accanto alla base, che sono stati al centro delle iniziative per ostacolare l'impianto dei missili in quella cittadina. Terreno e casa furono acquistati da oltre un migliaio di persone, e da alcuni dei principali movimenti nonviolenti italiani.