"Lights of Japan" - presentazione del libro di Andrea Lippi

Sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.30 presso la libreria BlackSpring di Firenze, sarà presentato il libro fotografico “Lights of Japan” di Andrea Lippi. La pubblicazione contiene circa settanta fotografie realizzate in Giappone dall’autore, in due distinti viaggi, nelle zone di Tokyo, Kyoto e Hiroshima. Oltre alle immagini, tutte in bianco e nero, che raffigurano paesaggi, scene di vita quotidiana e luoghi di culto, la pubblicazione è arricchita da alcuni brevi racconti dell’autore e della prefazione del Prof. Noriyuki Kai, ordinario di storia dell’arte presso Ibaraki University e Midori Sewake, storica dell’arte.

Presenterà e coordinerà l’incontro, Alberto Desideri (storico dell’arte).



Scrivono Noriyuki Kai e Midori Sewake riguardo l’opera di Andrea Lippi: “…Avrà ascoltato nella profondità del Kōya-San i rumori del ruscello, i canti degli uccelli, il soffio del vento, solo nel silenzio riconoscibili, paradossalmente; intuisce in “quello che non c’è” il profondo significato della vita, tramite la luce spesso surreale, così come quella misteriosa e rarefatta che si estende sul lago Ashinoko, sopra il “torii”, o come quella sfuggente tra le nebbie dietro il ponte di Amanohashidate, una delle tre meraviglie naturali del Giappone...”