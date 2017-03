Lezioni di cucina aperte al pubblico con le blogger di iFood

Il tour iFood inStore torna in Toscana con uno show-cooking imperdibile! Sabato 1 aprile, dalle 18:00 alle 19:30 lo Scavolini Store Firenze ospiterà lezioni di cucina aperte al pubblico con le blogger Alice Targia e Valentina Spinetti. Con l'aiuto degli ospiti verranno preparate due ricette, una salata e una dolce, a tema comfort food, piccoli peccati di gola che fanno bene allo spirito. Rimbocchiamoci le maniche e prepariamoci ad impastare delle gustose polpette di patate e mortadella con spuma al pistacchio. Una ricetta molto semplice, da realizzare in compagnia anche dei bambini. La polpetta incontra i gusti di grandi e piccini e rende il pasto una scoperta di gusto. Il dolce vuole essere il tocco finale di un pranzo o una cena, oppure la portata principale di una colazione gourmet. La seconda ricetta prevede infatti la preparazione di brownie al cioccolato e marmellata, dove l'amaro del fondente è contrapposto alla dolcezza della confettura di frutta. Le cuoche d'eccezione per questo show-cooking sono Alice Targia e Valentina Spinetti, che coinvolgeranno il pubblico e trasmetteranno agli ospiti la passione per la cucina. Alice Targia è una studentessa che adora cucinare per regalare sorrisi ed emozioni; nasce così il suo blog La Blonde En Farinée, dove dispensa consigli su come preparare la "schiscetta" universitaria, per studenti sempre di fretta, e propone ricette per dolci belli da vedere e buoni da gustare, per godersi momenti di puro piacere culinario. Valentina Spinetti, toscana con origini al sud, è una mamma super impegnata tra lavoro, famiglia e passioni, tra cui quella per la cucina. Nel blog Il Peperoncino Verde raccoglie e rivisita le ricette di sua nonna Giulia per dar vita ad una cucina creativa e sempre in evoluzione, dall'antipasto al dolce. Evento aperto al pubblico, ingresso libero e gratuito Al termine del live, sarà possibile degustare e assaggiare le ricette.

Gallery