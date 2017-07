Off Bar, lo spettacolo satirico di Lercio

Entrano nella notizia attraverso la satira. Smontano gli eventi ricomponendoli alla luce di un sorriso amaro e sarcastico. Sempre sull'orlo tra la verità e un paradosso sono gli autori di Lercio.it., protagonisti dello spettacolo ad ingresso gratuito, in programma giovedì 20 luglio, dalle ore 22 all'Off Bar. Lercio live è il primo spettacolo ideato e scritto dalla redazione di Lercio.it. Telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d'Italia accompagneranno gli spettatori in un divertentissimo viaggio all'insegna della sporca informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione. In scaletta: “Macchinista fa arrivare il treno in orario: denunciato per apologia del fascismo”, “Giornalista di Studio Aperto non sa di essere in onda e dà una notizia di economia”,”Salvini si sveglia in un mondo migliore e scopre di non esistere” e molto altro. Cos'è Lercio.it: E' il più famoso sito satirico italiano. Nato nel 2012, ha ottenuto negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, vincendo svariati premi: il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio e 5 Macchianera Italia Awards (gli Oscar del web). Dal 2014 è presente stabilmente nei palinsesti di Radio 2 col notiziario satirico "TG Lercio", andato in onda anche su Rai 3 in occasione del Concertone del 1 maggio.