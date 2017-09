"Le Pic Nic", brunch sull'erba

Voglia di picnic? Vi aspettiamo Domenica 17 Settembre al Giardino dell'Orticoltura. Cosa c'è di meglio per godersi gli ultimi giorni d’estate che un bel pranzo sull’erba in una location d'incanto con vista sul Tepidarium del Roster? Al vostro arrivo vi consegneremo un cestino ricco di prelibatezze e bevande, a voi toccherà solo pensare a un bel telo per poter pranzare e rilassarvi in giardino con gli amici o la famiglia.





Menù:

Sformatino di verdure a strati ‘3 colori’

Trofie con pesto fresco di zucchine e mandorle

Panzanellina greca con cipolle marinate, feta, pomodorini e olive

Chips di patate al forno

Tenerina al cioccolato

e una bibita a scelta





Possibilità di menù per bambini e di teli per stendersi sul prato.



Prenotazione obbligatoria a:

info.heyart@gmail.com;

3338622307-3471271339